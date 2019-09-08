النائب العام بغزة يبحث مع وكيل وزارة النقل والمواصلات القضايا المشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث النائب العام في غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، مع وكيل وزارة النقل والمواصلات، اللواء صلاح الدين أبو شرخ، دور النيابة في تمثيل الوزارات، والدوائر الحكومية في الدعاوى المدنية والتنفيذية المقامة منها أو عليها أمام المحاكم بكافة درجاتها، واحتياج النيابة العامة من المركبات الحكومية، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ إجراءات بيع المركبات المصادرة بالمزاد العلني أو المضبوطة على ذمة قضايا جزائية، وتكون معرضة للتلف وفقدان القيمة، وفق أحكام القانون.



وقد توافق الطرفان على زيادة مستوى التعاون والتنسيق في إجراءات بيع المركبات المصادرة والمضبوطة، وتشكيل لجنة فنية لفحص احتياج النيابة العامة من مركبات الحركة الحكومية، واستمرار متابعة الدعاوى المدنية بواسطة نيابة دعاوى الحكومة، والإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة؛ حفاظاً على المال العام ومقدرات الدولة.



وتأتي هذه الزيارة، في إطار سياسة النيابة العامة برفع مستوى العلاقة والتشبيك مع المؤسسات الرسمية والأهلية، وتنفيذ البرامج والأنشطة المقرة في الخطة التشغيلية لعام 2019.