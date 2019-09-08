نتنياهو يتوجه إلى روسيا الخميس المقبل للقاء بوتين





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الاجتماع سينصب على التنسيق الأمني بين البلدين، تفادياً لحدوث احتكاك بين الجيش الإسرائيلي، ونظيره الروسي خلال النشاطات الرامية للتصدي لما وصفها "أعمال إيران العدوانية"، وفق تعبيره.





ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عقد اجتماع آخر، يضم مسؤولين روس وأمريكيين وإسرائيليين، وذلك استمراراً للقاء مستشاري الأمن القومي للدول الثلاث، الذي عقد في القدس قبل ثلاثة أشهر.





وتبيّن أن موسكو تشرط أولاً تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في ذلك الاجتماع، وفق (مكان).

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع، أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى روسيا يوم الخميس المقبل، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.