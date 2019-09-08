نتنياهو: كاميرات المراقبة الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة انتخابات الكنيست





يشار إلى أن جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، ستشهد التصويت على مشروع قانون الكاميرات، بحضور ما يسمى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي ميندلبليت الذي يعارض المشروع.





ويلقى موضوع نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقررة في 17 من الشهر الجاري، ردود فعل رافضة من قبل مختلفة الأحزاب الإسرائيلية، باستثناء حزب (الليكود) الحاكم.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة الانتخابات العامة وشفافيتها، هي نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع.وأشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إلى أن نزاهة الانتخابات، تعتبر إحدى دعائم الديمقراطية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).