الإحصاء المركزي يَرُدُّ على معلومات بشأن أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم

رد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، على تقرير حول أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم، بالقول: إنه بتاريخ 6/9/2019 وتم تحديثه بتاريخ 7/9/2019، فإن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، يؤكد أن ما تضمنه البيان من معلومات وأرقام حول عدد الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين مغلوطة.





وأكد الجهاز المركزي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أن هذه البيانات لم تصدر عن الإحصاء الفلسطيني، مضيفاً: "لا يجوز أن تنسب إليه".



رام الله - دنيا الوطنوأكد البيان، لجميع الجهات ذات العلاقة، أن الإحصاء الفلسطيني مستعد في كل الأوقات لتزويدكم بجميع البيانات الإحصائية المتوفرة والمتاحة حول فلسطين والفلسطينيين، أينما تواجدوا.