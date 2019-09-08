الزق: حماس فشلت بغزة ومسيرات العودة تُحقق التفاهمات مع إسرائيل

أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق

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خاص دنيا الوطن

أكد محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني، مسؤول جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، أن حماس فشلت في خلق حلول للأزمات في قطاع غزة، مشدداً على أن الحل هو حكومة واحدة.



وقال في تصريحات خاصة لبرنامج "استوديو الوطن": إنه عندما توافقنا كقوى سياسية حول مسيرات العودة، كان من المفترض أن تتسم بالسلمية، من أجل هدف سام هو حق عودة اللاجئين، هذا هو الأساس، وتركيز الجهد على إظهار حق عودة اللاجئين.



وأضاف: "بعد ذلك تم وضع مسيرات العودة من أجل تحقيق تفاهمات مع إسرائيل وتخفيف الحصار، وفي نهاية الأمر أصبح عبئاً على إظهار الهدف السامي، وأصبح الحديث بمجموعه عن تفاهمات يمكن تحقيقها مع "العدو" نتيجة المسيرات السلمية".



وتابع الزق: يجب أن يعرف الجميع، أن هذا وهم، إسرائيل ليست جمعية خيرية، هي تسعى جاهدة لأن تقدم شيئاً ولكن مقابل شيء آخر، يرفع الحصار بحكومة فلسطينية واسعة، تعمل في قطاع غزة كما تعمل في الضفة.



وشدّد على أن الإشكالية استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة،

هي للأسف الشديد لم تعط الحكومة صلاحيات، فكيف للحكومة أن تنفذ قرارات دون أن تعطى الصلاحيات.



وأضاف أمين سر هيئة العمل الوطني، مسؤول جبهة النضال الشعبي بغزة: أنه بعد 13 سنة، يجب أن تدرك حماس أن مسيرتها فشلت، ولن يحل الإشكالية لا ملادينوف ولا العمادي، ما يحل المشكلة في قطاع غزة حكومة واحدة.