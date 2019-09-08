منذ تشكيلها.. الحكومة تُصدر 190 قراراً بمجالة التنمية والطاقة وتُشكل 40 لجنة





رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور أمجد غانم: إن الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، بدأت منذ تكليفها بتنفيذ خطة العمل الأولى لدعم صمود المواطنين في ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.وأوضح غانم، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن العمل جار على قدم وساق؛ لتنفيذ برنامح الحكومة، حسب كتاب التكليف من الرئيس عباس للدكتور اشتية، مشيراً إلى أن الجزء الأول من عمل الحكومة انصب على التأسيس لدعم صمود المواطنين من خلال عدة محاور.وأشار غانم، إلى أن الخطة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي بكافة قطاعاته والحد من البطالة والانتقال من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، وتمكين دور المرأة والشباب والتعليم المهني، وتعزيز الحرية والشفافية والاستثمار في الطاقة، لتحسين ظروف المواطنين في كافة المجالات.وأعلن أمين عام مجلس الوزراء، أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل تنظيم مؤتمر صحفي للحديث عن إعلان نتائج خطة عمل الحكومة "تقرير الأداء الحكومي الأول".وأكد غانم، أن الحكومة خلال فترة عملها أصدرت أكثر من 190 قرار في كافة مجالات التنمية والطاقة والبنية التحتية، منها في طور التنفيذ، ومنها ما تم إنجازه، مضيفاً أنه تم تشكيل 40 لجنة في مجلس الوزراء لدعم تنفيذ هذه القرارات.وحول مفهوم التنمية بالعناقيد، بين غانم، أنها تعني إعطاء الميزة التنافسية لكل منطقة جغرافية لتعظيم ما تشتهر به، وأن العنقود الزراعي في قلقيلية، كان باكورة العناقيد التنموية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة، وخلق فرص عمل، لافتاً إلى أنه يتم العمل الآن في المناطق المهمشة وخلف الجدار، وأن مجلس الوزراء قدم منحة لكل خريج يعمل في الأغوار.وفيما يتعلق بالتعليم المهني، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل ضمن استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني والتي سيتم إطلاقها قريباً بهدف تأهيل الطالب الفلسطيني الذي لا يستطيع الذهاب للتعليم الأكاديمي، وللارتقاء بمستويات التعليم المهني لدى الطلبة.