شؤون فلسطينية

اللحام: مسيرات العودة "استثمار حزبي" وحماس "تتلاعب" بدم الناس

اللحام: مسيرات العودة "استثمار حزبي" وحماس "تتلاعب" بدم الناس
عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام
خاص دنيا الوطن
تحدّث عضو المجلس الثوري، لحركة فتح، محمد اللحام عن مسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكداً أن هذه المسيرات، يتم استثمارها من قبل حركة حماس، وفق مصالح حزبية ضيقة.

وقال في تصريحات خاصة لبرنامج "استوديو الوطن": إن كل الأدوات والثورات خاضعة للتقييم، وكل ثورات العالم تمتلك وامتلكت حالة من التكتيك وفق المراحل المعاشة، ومسيرات العودة جزء من المقاومة الشعبية الفلسطينية.

وأضاف: ما يحدث الآن بمسيرات العودة، هو استثمار حزبي لها، وهذا يستدعي موقفاً من حركة فتح، التي ترفض التلاعب بالدم الفلسطيني.

وتابع: عندما تأتي الأموال تطالب حركة حماس من الجمهور بالابتعاد عن السياج، وعندما لا تأتي تدفع بالجمهور إلى السياج الفاصل، وهذا تلاعب بدم الناس، وحماس لا ترى ماذا يكتب وماذا يقال في هذا الجانب، هناك حالة نقدية عالية.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: في الجمعة الماضي، تم قمع مجموعة من الصحفيين ومصادرة هواتفهم لكي لا يسجلوا بعض المواقف السلبية التي تقوم بها شرطة حماس، وكان هناك شكاوى لدى نقابة الصحفيين في هذا الشأن. 

وشدّد اللحام على أن الهدف من مسيرات العودة، هي مصالح حركة حماس الحزبية، والفصائل يذهبون بدافع وطني ضد الاحتلال، ولكن الاستثمار لا يتم ضمن بوتقة جمعية، الاسثتمار من حركة حماس بعلاقتها مع قطر، وترتيبات مع إسرائيل؛ لإدامة حكمها بقطاع غزة.

وتابع: حماس عاجزة تماماً عن إيجاد منصة نقدية، وهي جاهزة لخلق الآيات القرآنية للتبريرات، ويسخرّون الدين ورايات المقاومة لتبرير الكثير من الأمور.

أخبار ذات صلة

عودة: نتنياهو يخشى الصوت العربي بالانتخابات وإسقاط حكومته ستكون طعنة لـ(صفقة القرن)

عودة: نتنياهو يخشى الصوت العربي بالانتخابات وإسقاط حكومته ستكون طعنة لـ(صفقة القرن)

نادي الأسير: ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

نادي الأسير: ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

الإحصاء المركزي يَرُدُّ على معلومات بشأن أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم

الإحصاء المركزي يَرُدُّ على معلومات بشأن أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم

الزق: حماس فشلت بغزة ومسيرات العودة تُحقق التفاهمات مع إسرائيل

الزق: حماس فشلت بغزة ومسيرات العودة تُحقق التفاهمات مع إسرائيل

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من استخدام نتنياهو الاستيطان لضمان نتائج الانتخابات

"الخارجية" تُحذر من استخدام نتنياهو الاستيطان لضمان نتائج الانتخابات

منذ تشكيلها.. الحكومة تُصدر 190 قراراً بمجالة التنمية والطاقة وتُشكل 40 لجنة

منذ تشكيلها.. الحكومة تُصدر 190 قراراً بمجالة التنمية والطاقة وتُشكل 40 لجنة

عشراوي تنعى عميد محامي فلسطين العالم الأستاذ فؤاد شحادة

عشراوي تنعى عميد محامي فلسطين العالم الأستاذ فؤاد شحادة

الصالحي يُقلل من أهمية استقالة غرينبلات

الصالحي يُقلل من أهمية استقالة غرينبلات

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

عودة: نتنياهو يخشى الصوت العربي بالانتخابات وإسقاط حكومته ستكون طعنة لـ(صفقة القرن)

عودة: نتنياهو يخشى الصوت العربي بالانتخابات وإسقاط حكومته ستكون طعنة لـ(صفقة القرن)

نادي الأسير: ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

نادي الأسير: ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

الإحصاء المركزي يَرُدُّ على معلومات بشأن أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم

الإحصاء المركزي يَرُدُّ على معلومات بشأن أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من استخدام نتنياهو الاستيطان لضمان نتائج الانتخابات

"الخارجية" تُحذر من استخدام نتنياهو الاستيطان لضمان نتائج الانتخابات

عشراوي تنعى عميد محامي فلسطين العالم الأستاذ فؤاد شحادة

عشراوي تنعى عميد محامي فلسطين العالم الأستاذ فؤاد شحادة

الصالحي يُقلل من أهمية استقالة غرينبلات

الصالحي يُقلل من أهمية استقالة غرينبلات

لجنة دعم الصحفيين تستنكر استمرار إغلاق الصفحات الفلسطينية من إدارة (فيسبوك)

لجنة دعم الصحفيين تستنكر استمرار إغلاق الصفحات الفلسطينية من إدارة (فيسبوك)

حمدونة: الصحفيون الفلسطينيون مستهدفون من سلطات الاحتلال

حمدونة: الصحفيون الفلسطينيون مستهدفون من سلطات الاحتلال

منوعات

هل تذكرون الممثلة التركية &#34;نور&#34;؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: &#34;كل حياتي&#34;

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: "كل حياتي"

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: &#34;افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور&#34;

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: "افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور"

خاتم مدير أعمال هيفاء وهبي تثير ضجة بين متابعيه

خاتم مدير أعمال هيفاء وهبي تثير ضجة بين متابعيه

بلاغ رسمي يطالب الإنتربول بالقبض على الفنان عمرو واكد

بلاغ رسمي يطالب الإنتربول بالقبض على الفنان عمرو واكد

عربي

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

في خطوة تصعيدية جديدة.. معلمو الأردن ييدؤون إضراباً مفتوحاً اليوم

في خطوة تصعيدية جديدة.. معلمو الأردن ييدؤون إضراباً مفتوحاً اليوم

أول تعليق من مسؤول سعودي كبير بعد إعفائه من مناصبه

أول تعليق من مسؤول سعودي كبير بعد إعفائه من مناصبه

شاهد: السعودية تفتح تحقيقاً بحادثة اعتداء على موظفة بفندق شهير

شاهد: السعودية تفتح تحقيقاً بحادثة اعتداء على موظفة بفندق شهير