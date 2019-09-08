عشراوي تنعى عميد محامي فلسطين العالم الأستاذ فؤاد شحادة



وقالت في بيان صحفي لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الأحد:" لقد فقدت فلسطين شخصية وطنية بارزة، وحقوقياً صلباً دافع عن قضية شعبه العادلة بقوة وإصرار طوال مسيرة حياته، وتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وعمل بدون كلل لضمان سيادة القانون، وإحلال الحق والعدالة".



وأشارت عشراوي إلى مناقب الفقيد، وحياته التي كانت مليئة بالعطاء والتميز، حيث كان علماً من أعلام العدالة والقانون، كما وحصد في العام 2016 لقب أطول ممارس لمهنة المحاماة في العالم في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.

رام الله - دنيا الوطننعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، الى شعبنا في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي عميد محامي فلسطين والعالم، ابن فلسطين البار، الأستاذ فؤاد بولص شحادة، الذي وافته المنية، فجر أمس السبت، عن عمر ناهز 94 عاماً.