الصالحي يُقلل من أهمية استقالة غرينبلات



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: أن الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، تهدف إلى تكريس الوقائع على الأرض، وتقويض مساعي إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أننا نواجه أخطر مرحلة من تصاعد

الاستيطان، والتطهير العرقي وتهويد القدس وغيرها وإجهاض المرجعية الدولية لقرارات الأمم المتحدة كأساس لحل القضية الفلسطينية.



وأضاف الصالحي، أنه يجب تعزيز نضال أبناء شعبنا ومقاومته الشعبية للاحتلال، وأن ترفع شعارات مساندة لقرار القيادة بالانفكاك عن الاحتلال، ورفض أي عملية سياسية مشروطة، كما تريدها الإدارة الأمريكية أو غيرها من الدول.

رام الله - دنيا الوطنقلّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي من أهمية استقالة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في ظل استمرار تماهي الإدارة الأمريكية بالكامل مع النهج الاستيطاني، ومفاهيم اليمين المتطرف الإسرائيلي.