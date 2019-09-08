الكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء في الضفة الغربية قريباً



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: أن سلطة الطاقة، والشركة المطورة لمحطة كهرباء جنين على وشك الانتهاء من اللمسات الأخيرة من المفاوضات الجارية من أجل الشروع ببناء محطة الوقود في أقرب وقت ممكن.



على صعيد آخر، فنّد رئيس سلطة الطاقة، ادعاء شركة الكهرباء الإسرائيلية بتراكم الديون على شركة الكهرباء الفلسطينية بمعدل مليار و700 مليون شيكل.





وكانت مصادر إسرائيلية، ذكرت أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدد بقطع الكهرباء عن الضفة، نتيجة لتراكم الديون، الأمر الذي نفاه ملحم.





وأكد على تسوية جميع الديون المترتبة على موزعي الضفة بالكامل، مشدداً على أن شركة كهرباء القدس، سددت ما قيمته مئة

مليون شيكل كدفعة من الديون المستحقة، قبل أيام على أن تتم جدولة الباقي خلال ثلاثة أشهر.



يذكر، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار مواصلة انتهاكاتها، منعت تشغيل أربعة مولدات للكهرباء، تم إنشاؤها بموجب اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بحجج تراكم الديون.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم عن إقامة أكبر محطة توليد في الضفة في القريب العاجل، وذلك بقدرة 460 ميغا واط، ستوفر أكثر من 40 % من الطاقة الكهربائية.