خلف: لا تفاهمات للتهدئة مع الاحتلال ويجب تطوير أدوات مسيرات العودة

وقال خلف: "التقييم يجب أن ينصب في تطوير أدوات المسيرات، ومستوى اللجان العاملة في الميدان، وكيف يمكن أن يتم استثمار الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب".





وأضاف: "الهيئة الوطنية منذ فترة، أخذت قراراً، وتعمل به من أجل كيف يمكن التقليل من التضحيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع الطريق عن الاحتلال للإيغال بدماء الشعب الفلسطيني، ونجحنا في هذا الأمر إلى حد كبير".





وتابع خلف: "نحن نواجه عدواً مجرماً لا يحسب أي حساب للأطفال والنساء، رغم أن كل أدوات المسيرات سلمية وشعبية، ولا تعطي للاحتلال المبرر لاستهداف المتظاهرين".





واستطرد: "هناك إجراءات لكسر الحصار، فما هو المطلوب منا، نقوم به بالتواصل مع المصريين، ولكن الاحتلال يتنصل منها، وهذا يؤدي إلى جر المقاومة إلى طابع جديد".

