الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة اليوم لإجراء مباحثات مع حركة حماس





يشار إلى أن مصر، تقوم بوساطة بين حركة حماس، وحكومة الاحتلال في ملف التفاهمات، التي تهدف لتخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع، المتواصل منذ 13 عاماً.

خاص دنيا الوطنيصل الوفد الأمني المصري، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، لإجراء مباحثات مع مسؤولي حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، حول ملف التفاهمات.وقال مصدر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد سيصل بعد قليل إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة.