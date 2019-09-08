مستوطنو (أريئيل) يواصلون تجريف وادي عبد الرحمن

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت مجموعات المستوطنين، اعتداءاتها على أراضي المواطنين في وادي عبد الرحمن قرب سلفيت.



وقال شهود عيان، اليوم، إن جرافات مستوطني (اريئيل) واصلت تجريف أراضي منطقة وادي عبد الرحمن الممتدة حتى أراضي جورة البطيخ، و(كفايف عزريل).



وأوضح الشهود، أن التجريف طال أراضٍ زراعية، ورعوية، تقع شمال سلفيت بمحاذاة المستوطنة، وخلف الجدار.



وأضافوا: "إن المستوطنين يقومون بتجميع كميات كبيرة من الأتربة والحجارة لاستخدامها في البنى التحتية لتمدد المستوطنة".