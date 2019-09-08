السفير الفلسطيني ربعي يقدم أوراق إعتماده الى الرئيس الباكستاني

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رام الله - دنيا الوطن

قدم السفير أحمد ربعي، أوراق إعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين إلى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، وذلك ضمن مراسم بروتوكول رسمية عالية، جرت فى القصر الرئاسي الباكستاني فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث تم عزف السلامين الوطنيين الفلسطيني والباكستاني، تلاها ستعراض حرس الشرف، الذي كان يحمل العلم الفلسطيني، تم التوجه بعدها إلى قاعة التشريفات فى القصر الرئاسي، وتم تقديم أوراق الاعتماد للرئيس الباكستاني.



وخلال الإجتماع مع الرئيس الباكستاني، نقل ربعي تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للرئيس الباكستاني، والحكومة والشعب الباكستاني، كما وتم شكر باكستان على مواصلة دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني، حتى إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأيضاً تم تقديم الشكر لمواقفهم الداعمة للقرارات الداعمة للقضية الفلسطينية فى كافة المحافل الإقليمية والدولية وخاصة الأمم المتحدة.



من جانب آخر، جدد الرئيس الباكستاني، مواصلة دعم الحكومة والشعب للقيادة والشعب الفلسطيني فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، حتى إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف ومعرباً فى نفس الوقت عن اعتزاز باكستان بالعلاقات الفلسطينية الباكستانية المتميزة، وأثنى على مواقف الرئيس محمود عباس الصلبة التي تخدم مصالح الشعب والقضية الفلسطينية، مؤكداً دعم باكستان الكامل لكافة القرارات التى يتخذها الرئيس محمود عباس، وخاصة فيما يتعلق بالرفض الفلسطيني لما يسمى (صفقة القرن) ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.



حضر مراسم الاحتفال الى جانب ربعي كل من القائم بالأعمال السابق حسني أبو غوش، والملحق العسكري، العميد كفاح عبد الله.