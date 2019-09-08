شؤون فلسطينية

مالية غزة: رواتب المُياومة اليوم الأحد عبر كافة فروع البريد

مالية غزة: رواتب المُياومة اليوم الأحد عبر كافة فروع البريد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب المياومة عن الأشهر 2 و3 و4 و5 لعام 2019، اليوم الأحد.

واشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف الرواتب ستتم في كافة فروع بنك البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وكالة (الرأي).

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