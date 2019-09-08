مالية غزة: رواتب المُياومة اليوم الأحد عبر كافة فروع البريد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب المياومة عن الأشهر 2 و3 و4 و5 لعام 2019، اليوم الأحد.
واشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف الرواتب ستتم في كافة فروع بنك البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وكالة (الرأي).
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب المياومة عن الأشهر 2 و3 و4 و5 لعام 2019، اليوم الأحد.
واشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف الرواتب ستتم في كافة فروع بنك البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وكالة (الرأي).
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