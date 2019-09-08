سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن مسلحين فتحوا النار يوم الجمعة، داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار في طرابلس.



وذكرت المؤسسة في بيان، أن رجلين ملثمين اقتحما المبنى، واحتجزا حارسين حتى صباح اليوم السبت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال البيان: "تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة"، فيما لم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث.



وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018، هاجم متشددون موالون لتنظيم الدولة، مقر المؤسسة الوطنية في طرابلس، وقتلوا فردين وجرحوا 25 آخرين على الأقل.