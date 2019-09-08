شؤون فلسطينية

مستوطنون ملثمون ومسلحون يهاجمون عصيرة القبلية بنابلس

مستوطنون ملثمون ومسلحون يهاجمون عصيرة القبلية بنابلس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت مجموعات من المستوطنين، تنفيذ اعتداءاتها على ممتلكات الفلسطينيين، حيث هاجم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، عدداً من المنازل والمركبات في قرية عصيرة القبلية قضاء نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح، إن نحو 20 مستوطناً من (ايتسهار) المحاذية للقرية، هاجموا المنطقة الشرقية للقرية، وداهموا عدداً من منازل المواطنين.

وذكر صالح، أن المستوطنين، اقتحموا القرية عند الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد، وكانوا ملثمين، وجزء منهم كان مسلحاً.

وبحسب رئيس المجلس، تم مهاجمة منازل كل من المواطنين: عبد الباسط محمد عبد الرحمن، ومنزل رفيق عبد الباسط أحمد، ومنزل عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد، كما قاموا بتحطيم ثلاث مركبات وإعطاب إطاراتها.

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