صور: جوال تدعم بلدية خانيونس بجهاز سيرفر متطور

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رام الله - دنيا الوطن

دعمت شركة (جوال) إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بلدية خانيونس، بجهاز سيرفر متطور من أجل تطوير العمل الإداري بداخلها، ورفع كفاءة أنظمة البلدية المحوسبة وتسهيل مهمات المواطنين فيها، مما يعود بالفائدة المباشرة على جميع سكان المحافظة جنوب قطاع غزة.



واستقبل رئيس بلدية خانيونس، م. علاء الدين البطة، في مقر البلدية، مدير إدارة إقليم غزة في شركة (جوال)، عمر شمالي، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية، خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة، عوني الطويل، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات، حيث أثنى رئيس اللبلدية على الدور التي تقوم به شركة جوال في دعم المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والخدمات التي تقدمها من أجل تعزيز آليات العمل فيها، وضمان استمراريتها بالشكل المطلوب لتوفير احتياجات المواطنين.



وعرَّج على الخطط والمشاريع التطويرية التي تسعى لها بلدية خانيونس والخدمات والتسهيلات التي تقدمها البلدية للمواطنين للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المواطن.



وتقدم بالشكر العميق لشركة جوال على دعمها المتواصل للبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية و الخدمية، وتوظيفها لكل الجهود من أجل دفع عجلة التنمية، وتعزيز عمل المؤسسات بما يضمن استمراريتها في تقديم الخدمات المتواصلة.



بدوره، اعتبر مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، أن هذا الدعم إنما هو امتداد لمشاريع عدة و لعلاقة استراتيجية ومهمة مع بلدية خانيونس، مؤكداً أن الجهود التي تقوم بها شركة جوال والدعم التي تقدمه للمؤسسات الوطنية الخدماتية والمدنية والصحية والتعليمية لهو هدف استراتيجي، يعكس رؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز صمود مؤسساتنا الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.



وأكد على أن تعزيز مفهوم الشراكة بين (جوال) ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية والصحية والتي تقدم الخدمات للجمهور يدفع عجلة التنمية في شتى المجالات، ويقود إلى حالة من الاستقرار في العمل الإداري، وينمي القدرات لدى المؤسسات ويطور من عملها، ويزيد من قدرتها الإنتاجية، بما يعود بالفائدة على المواطنين.