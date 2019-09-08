شؤون فلسطينية

صور: بلدية قلقيلية تنشر لوحات توضيحية لموازنة المواطن 2019

صور: بلدية قلقيلية تنشر لوحات توضيحية لموازنة المواطن 2019
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزا لمبادئ الحوكمة وشفافية الموازنة وتوفير ادوات للمساءلة المجتمعية والوصول الى المعلومات المالية للمواطنين نشرت بلدية قلقيلية لوحات توضيحية لموازنة المواطن لعام 2019بطرق متعددة في البلدية من اجل اتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين للاطلاع عليها، حيث تم تشرها من خلال النشرات الورقية وملصقات خاصة في مركز خدمة الجمهور وعلى اللوحات المخصصة للإعلانات العامة وبالطرق الحديثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.   

وأشار الدكتور هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية الى ان موازنة المواطن هي وثيقة مبسطة للموازنة الخاصة بالهيئة المحلية، بحيث تلخص السياسات وتوجهات الهيئة المحلية للسنة القادمة، معبَّراً عنها بالأرقام الواردة في هذه الموازنة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الخاص بالهيئة المحلية، والمشاريع التطويرية، والاطلاع على تفاصيل الموازنة ومستوى الديّن.  وتصدر سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة .

يشار بأن موازنة المواطن 2019 هي  في اطار التعاون بين البلدية ووزارة الحكم المحلي ومعهد اريج من خلال مشروع ” من اجل سياسات مالية داعمة للتنمية     وذلك تعزيزا لسياسة النشر والافصاح.






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