في خطوة تصعيدية جديدة.. معلمو الأردن ييدؤون إضراباً مفتوحاً اليوم

تظاهرات للمعلمين في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ معلمو الأردن، اليوم الأحد، إضراباً مفتوحاً، في خطوة تصعيدية جديدة؛ للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.



وأكد نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، بأن "نسبة الإضراب 100% في جميع مدارس المملكة"، مضيفاً "المعلمون ملتزمون التزاماً كاملا بقرار مجلس النقابة، لحين تحقيق مطلبهم، بالحصول على العلاوة المهنية، واسترداد كرامتهم"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



فيما لم يصدر على الفور أي تعليق عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن مستوى الإضراب وسير العملية التعليمية في مدارس المملكة، مع دخول الإضراب حيز التنفيذ.



ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين، بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى "تتحقق العلاوة المالية، ويُحاسب المُسيء عما تعرضه له المعلمون من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي".



وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50% من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.



وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.