تسيير أول دورية برية عسكرية أميركية تركية في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات

الجيش التركي - ارشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت أنقرة بدء تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا، في إطار فعاليات إنشاء المنطقة الآمنة.



جاء ذلك، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



في السياق، نقلت وكالة (رويترز): أن دبابات تركية دخلت مدينة تل أبيض شمال سوريا لبدء دوريات مشتركة مع القوات الأميركية.



واجتاز موكب تركي مكون من ست عربات مصفحة، ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أمريكي.



ومن المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوبا في ريف مدينة تل أبيض، ومن المنتظر أن تستمر أنشطة الدورية حتى ساعة الظهيرة اليوم.



ويتابع عدد كبير من وسائل الإعلام تطورات الأحداث في المنطقة على الحدود التركية السورية.



وفي 7 آب/أغسطس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.