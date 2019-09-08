انخفاض مُعدل الأمية بفلسطين لـ 80% خلال العقدين الماضيين



أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن



بالنسبة لمعدلات الأمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 29.7% (.047 ألف أمي وأميّة) في العام 2018 بينما بلغ 3.3% في الفئة العمرية (45- 64) سنة (19.0 ألف أمي وأميّة) و0.8% في الفئة العمرية (30- 44) سنة (7.0 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ بين الشباب (15-29) سنة 0.7% (9.8 آلاف أمي وأميّة) لنفس العام.



يتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتين العمريتين 30-44 سنة و15-29 سنة أدنى نسبة بين الأميين.



التوزيع النسبي وأعداد الأميين (15 سنة فأكثر) حسب الفئات العمرية للعام 2018



الفئة العمرية بالسنوات النسبة (%) العدد (بالآلاف) 15-29 11.9 9.8 30-44 8.4 7.0 45-64 22.9 19.0 65 سنة فأكثر 56.8 47.0 المجموع 100.0 82.8

معدل الأمية في التجمعات الريفية الأعلى مقارنة بالتجمعات الأخرى



بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.7% (18.0 ألف أمي وأميّة) و2.8% في المخيمات (7.1 آلاف أمي وأميّة) و2.6% في التجمعات الحضرية (57.7 ألف أمي وأميّة) في العام 2018. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الإناث في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر، أما بين الذكور فلا يوجد فجوة في معدلات الأمية على مستوى نوع التجمع.



معدل الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب نوع التجمع والجنس، 2018



محافظة سلفيت سجلت أعلى معدل للأمية



يتفاوت معدل الأمية على مستوى المحافظات، إذ سجّل أعلى معدل أمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في محافظة سلفيت حيث بلغ 5.4%، تليها محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ المعدل 3.9%، في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظة غزة حيث بلغ المعدل2.0 %.



أما على مستوى الجنس، سجّل أعلى معدل أمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في محافظة القدس حيث بلغ المعدل 2.9%، في حين سجّل أعلى معدل أمية بين الإناث في نفس الفئة العمرية في محافظة سلفيت حيث بلغ 9.2%.



معدل الأمية وأعداد الأميين للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب المحافظة والجنس للعام 2018.



المحافظة كلا الجنسين ذكور إناث المعدل العدد (بالآلاف) المعدل العدد (بالآلاف) المعدل العدد (بالآلاف) سلفيت 5.4 2.6 1.7 0.4 9.2 2.2 أريحا والأغوار 3.9 1.3 1.9 0.3 6.0 1.0 القدس 3.5 7.4 2.9 2.9 4.1 4.5 الخليل 3.4 15.4 1.6 3.9 5.3 11.5 طوباس والأغوار الشمالية 3.4 1.4 1.0 0.2 5.9 1.2 رفح 3.2 4.2 1.9 1.2 4.5 3.0 قلقيلية 3.2 2.3 1.1 0.4 5.5 1.9 جنين 3.0 6.5 1.2 1.4 4.9 5.1 طولكرم 2.8 3.5 0.8 0.5 4.8 3.0 رام الله والبيرة 2.6 5.9 0.9 1.0 4.4 4.9 خانيونس 2.5 5.4 1.7 1.9 3.3 3.5 شمال غزة 2.4 5.3 1.4 1.5 3.5 3.8 دير البلح 2.4 4.0 0.6 0.5 4.1 3.5 بيت لحم 2.3 3.5 0.7 0.5 4.0 3.0 نابلس 2.3 6.1 0.8 1.1 3.8 5.0 غزة 2.0 8.0 1.3 2.5 2.8 5.5 المجموع 2.8 82.8 1.3 20.2 4.3 62.6 بالنسبة لمعدلات الأمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 29.7% (.047 ألف أمي وأميّة) في العام 2018 بينما بلغ 3.3% في الفئة العمرية (45- 64) سنة (19.0 ألف أمي وأميّة) و0.8% في الفئة العمرية (30- 44) سنة (7.0 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ بين الشباب (15-29) سنة 0.7% (9.8 آلاف أمي وأميّة) لنفس العام.يتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتين العمريتين 30-44 سنة و15-29 سنة أدنى نسبة بين الأميين.بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.7% (18.0 ألف أمي وأميّة) و2.8% في المخيمات (7.1 آلاف أمي وأميّة) و2.6% في التجمعات الحضرية (57.7 ألف أمي وأميّة) في العام 2018. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الإناث في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر، أما بين الذكور فلا يوجد فجوة في معدلات الأمية على مستوى نوع التجمع.معدل الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب نوع التجمع والجنس، 2018يتفاوت معدل الأمية على مستوى المحافظات، إذ سجّل أعلى معدل أمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في محافظة سلفيت حيث بلغ 5.4%، تليها محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ المعدل 3.9%، في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظة غزة حيث بلغ المعدل2.0 %.أما على مستوى الجنس، سجّل أعلى معدل أمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في محافظة القدس حيث بلغ المعدل 2.9%، في حين سجّل أعلى معدل أمية بين الإناث في نفس الفئة العمرية في محافظة سلفيت حيث بلغ 9.2%.معدل الأمية وأعداد الأميين للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب المحافظة والجنس للعام 2018.

وتعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- التي اعتمدتها المنظمة في أيلول/ سبتمبر 2015 هدف الحصول على التعليم الجيد وفرص التعلم في أي المراحل العمرية. كما أن غاية من غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة هي ضمان تعلم الشباب المهارات اللازمة في القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة فرصة اكتسابها أمام البالغين ممن يفتقدون إليها.تعتبر معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم، حيث بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8% في العام 2016 حسب بيانات معهد (يونسكو) للإحصاء، وبلغ عدد الأميين في العالم العربي لنفس العام حوالي 64.6 مليوناً منهم 40.9 مليوناً من الإناث بمعدل 32.8% مقارنة بـ17.4% (23.7 مليوناً) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8%، وبلغ عدد الأميين في العالم حوالي 750.1 مليوناً منهم 472.9 مليوناً من الإناث بمعدل 17.3% في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2% (277.2 مليوناً).أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر %13.9 في العام 1997 ووصل إلى 2.8% في العام 2018، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.3% في العام 2018، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 4.3% لنفس الفترة.أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 3.0% في العام 2018، أما في قطاع غزة فقد انخفض من 13.7% إلى 2.4% لنفس الفترة.معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب الجنس للأعوام 1997، 2000-2018بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.8% (82.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (20.2 ألف أمي) و4.3% بين الإناث (62.6 ألف أميّة) في العام 2018. أما على مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 3.0% (56.0 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (12.6 ألف أمي) و4.8% بين الإناث (43.4 ألف أميّة) لنفس العام، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في قطاع غزة لنفس العام 2.4% (26.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (7.6 آلاف أمي) و3.4% بين الإناث (19.2 ألف أميّة).