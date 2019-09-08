الإعلان عن إنشاء دولة جديدة بين مصر والسودان.. تعرف عليها وعلى رئيسة وزرائها

نادرة ناصيف من أصل سعودي، وهي حاصلة على الجنسية الأمريكية، ولها الكثير من المقالات والآراء كونها إعلامية وناشطة نسوية كانت تنتمي إلى حزب المستقبل الذي أعلن عن إنهاء علاقتها به على الرغم من إدعائها المستمر لكونها هي مؤسسة الحزب، وقد أجريت معها الكثير من المقابلات الصحفية والحوارات للحديث حول القضايا في العالم العربي والسعودية بصفتها من أصل سعودي، وهي من المؤيدين لرؤية 2030.

سبق للدكتورة نادرة، أن أيدت الكثير من المطالبات بإنصاف المرأة، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وقد تقلدت منصب رئيس مجلس الوزراء في مملكة الجبل الأصفر، حيث الهدف من إنشائها استقبال اللاجئين والمشردين من كافة دول العالم الذين لا يحملون جنسيات.

نادرة ناصيف

رام الله - دنيا الوطنظهرت في عدد من وسائل الإعلام الدولي، أخبار تتحدث عن دولة جديدة تدعى مملكة الجبل الأصفر، لكن دون معرفة ما هي وما السبب خلف قيامها، وأين تقع، لذلك في هذا التقرير سنحاول نقل كل شيء عن تلك الدولة الجديدة.في الآونة الأخيرة، انتشرت تعليقات متسائلة وأخرى ساخرة من قيام تلك الدولة التي لم يسمع بها من قبل، ولم يتم ذكرها، ولكن الآن نذكر لك كل شيء عنها.ما هي مملكة الجبل الأصفر؟هي دولة تبلغ مساحتها مساحة دولة الكويت تقريباً، وذلك وفق وثائق دبلوماسية دولية، وتقع تلك الدولة في الشمال الشرقي لدولة إفريقيا، وذلك بين مصر والسودان وتبلغ مساحتها 3000 كيلو متر مربع تقريباً، وتم إطلاق الاسم عليها مؤخراً حيث يوجد فيها معلم مهم وهو جبل لونه هو اللون الأصفر.وكان رئيس مجلس الوزراء في مملكة الجبل الأصفر، نادرة ناصيف، والتي تقع شمال شرق إفريقيا قد أعلن نيابة عن ملك المملكة، إعلان قيامها بشكل رسمي، وذلك بتواجده في مدينة أوديسا بأوكرانيا.من هي الدكتورة نادرة ناصيف؟ولدى المملكة الجديدة، صفحة عبر موقع (تويتر) وتعرف على نفسها، بأنها تشكل مساحة شبه منحرف ضلعه الطويل حدُّها الشمالي الذي يتماس مع خط عرض 22° شمالا بطول 95 كم، وضلعها الجنوبي طوله 46 كم، ويتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31 كم و26 كم ومساحتها 2060 كم².وأضافت صفحة الجبل الأصفر، "جاء دينُ الإسلام بالحنيفية السمحة، ومن مظاهرها استيعاب التنوع العلمي، واحترام اجتهاده، والحوار الأخوي معه، والتماس العُذر له ما أمكن.. في سياق ما يجب من تعزيز الوئام بين المذاهب والمدارس العلمية من خلال هَدْي الشرع الحنيف الداعي لحسن الظن بالجميع، واستصحاب المبادئ الجامعة معهم".الدولة الجديدة لاقت دعماً كبيراً من دول عربية وإسلامية ودولاً أوروبية، وأسست مراكز مالية وتجارية ومؤسسات يمكنها تقديم الخدمات لسكانها.وذكر بيان قيام الدولة الجديدة، أن سبب قيامها يتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين حول العالم، حيث تريد تلك الدولة تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين بجنسيتها، وذلك في ظل أوضاع النازحين في العالم خاصة العالم العربي.وغالباً وفق تقارير، فإن تلك الدولة تريد ضم أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين العرب، وتجنيسهم بجنسيتها، بالإضافة إلى الأفارقة، وستكون النهاية بحلول العام المقبل.ووفقاً لبيان رئيس مجلس الوزراء، فإن أعضاء الحكومة فيها عدة دول عربية وإسلامية ولديهم خبرات ومؤهلات كبيرة من شأنها نجاح مثل ذلك المشروع العالمي، وقد اكتمل تشكيل تلك الحكومة.يحمل علم الدولة الجديدة النخلة، بالإضافة لجملة البسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" ليظهر التشابه الكبير بين ذلك العلم الجديد وبين علم المملكة العربية السعودية، خصوصاً وأن مملكة كتلك تحمل اسم الجبل الأصفر، ويملؤها اللون الأخضر، وعلى الهامش اللون الأصفر، وفي بيان قيام الدولة أعلنت ما تتحدث عنه السعودية دوما وهو خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها مما يؤكد أن المملكة له اليد الطولى في إنشاء مثل تلك الدولة لحل أزمات اللجوء والهجرة لحلفائها الغربيين والأمريكيين.يقول بيان قيام مملكة الجبل الأصفر أنها دولة ستعتمد التعليم أساساً للبناء، كما ستعتمد الإنسانية بكل أشكالها وأجناسها دون الحديث عن أي تنوعات.