فيديو: إعصار دوريان يُحوّل رافعة بناء عملاقة إلى خردة في ثوان





















رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للحظة سقوط رافعة بناء عملاقة على أحد الأبنية في منطقة نوفا سكوشيا الكندية.المقطع المصور الذي جرى تصويره، يظهر سقوط الرافعة العملاقة على بناء قيد الإنشاء لتتحول الرافعة إلى خردة حديد في بضع ثوان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ويعود سبب سقوط الرافعة إلى الرياح القوية، التي تضرب المنطقة الكندية المصاحبة لإعصار دوريان.