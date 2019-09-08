الروس ينتخبون ممثليهم المحليين... والنتائج "موضع ترقّب"

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رام الله - دنيا الوطن

يتوجّه الروس في كلّ أنحاء البلاد الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثّليهم المحلّيين.



ووفقا للمحللين، ستكون نتائج التصويت موضع ترقّب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021. وستُساهم هذه النتائج في رسم المستقبل السياسي لروسيا في وقت يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين عقده الثالث في السلطة.



ودعي نحو 7,2 ملايين ناخب لاختيار 45 نائباً في برلمان موسكو الذي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحّدة".



وتُنظّم أكثر من خمسة آلاف عمليّة اقتراع في روسيا الأحد. وسينتخب الروس 16 حاكماً إقليميّاً وبرلمانيين إقليميين لـ13 منطقة، من بينها شبه جزيرة القرم الأوكرانيّة التي ضمّتها روسيا في 2014.