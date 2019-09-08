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أول تعليق من مسؤول سعودي كبير بعد إعفائه من مناصبه

أول تعليق من مسؤول سعودي كبير بعد إعفائه من مناصبه
خالد الفالح
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، في أول تعليق له على إعفائه من منصبه، التهنئة للوزير الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك بعد تعيين الأخير خلفاً له، وزيراً للطاقة. 

وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم"، وفق التغريدة.

وأضاف: "أهنئ أخي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة، بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع المهم". 

وتابع: "وختاماً أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه، وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح". 

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أوامر ملكية بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفاً له.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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