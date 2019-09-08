واشنطن تتهم بيونغ يانغ بعرقلة استئناف المباحثات النووية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية بيونغ يانغ الى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة قبل فوات الأوان، وسط تعثر في المفاوضات بين البلدين.



وقال ستيفن بيغون في كلمة في جامعة ميتشغن الجمعة "إذا كنا نرغب في النجاح، على كوريا الشمالية أن تضع جانبا البحث عن عراقيل للمباحثات وأن تسعى الى الانخراط بينما هذه الفرص ما تزال ماثلة".



ونشرت وزارة الخارجية نص تصريحاته.