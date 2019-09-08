شاهد: السعودية تفتح تحقيقاً بحادثة اعتداء على موظفة بفندق شهير

رام الله - دنيا الوطن

قالت النيابة العامة السعودية، إنها باشرت في إجراءات التحقيق بواقعة اعتداء على موظفة، تعمل في أحد الفنادق بصبيا، وذلك بعد تداول مقطع فيديو حول الواقعة.





وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي شاباً يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق، وفق (روسيا اليوم).



وشهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، يوم الجمعة، عراكا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.وقالت الموظفة، وفق صحيفة (سبق): "في مساء يوم الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار".وأضافت أنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأها بعبارات وقحة وسب أهلها، ما دفعها لسكب كوب القهوة عليه، وعلى الفور قام بضربها.وأشارت إلى أن الشرطة باشرت الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، مطالبة بأخذ حقها منه.