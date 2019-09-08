شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون ثلاث مركبات جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون ثلاث مركبات جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
حطم مستوطنون، اليوم الأحد، ثلاث مركبات في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس البلدي، حافظ صالح، بأن مستوطني (يتسهار) الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس، تسللوا على الخامسة فجراً إلى المنطقة الشرقية من البلدة، وحطموا ثلاث مركبات بالكامل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأوضح، أن المركبات الثلاث تعود ملكيتها لكل من: عبد الباسط محمد أحمد ونجله رفيق، وللمواطن عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جرى أمام مرأى جنود الاحتلال المتواجدين في المعسكر القريب المقام على أراضي القرية.

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ يُوجه نصيحةً لواشنطن بعد استقالة غرينبلات

حسين الشيخ يُوجه نصيحةً لواشنطن بعد استقالة غرينبلات

داخلية غزة تُضيف حافلتين جديدتيْن لكشف السفر (9/8) عبر معبر رفح

داخلية غزة تُضيف حافلتين جديدتيْن لكشف السفر (9/8) عبر معبر رفح

الاحتلال يستولي على 100 دونم من قرى جنوب نابلس وترمسعيا

الاحتلال يستولي على 100 دونم من قرى جنوب نابلس وترمسعيا

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية

العثور على جثة مواطن مقتولاً في نابلس والشرطة والنيابة تُحققان

العثور على جثة مواطن مقتولاً في نابلس والشرطة والنيابة تُحققان

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

طقس الأحد: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون ثلاث مركبات جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون ثلاث مركبات جنوب نابلس

داخلية غزة تُضيف حافلتين جديدتيْن لكشف السفر (9/8) عبر معبر رفح

داخلية غزة تُضيف حافلتين جديدتيْن لكشف السفر (9/8) عبر معبر رفح

الاحتلال يستولي على 100 دونم من قرى جنوب نابلس وترمسعيا

الاحتلال يستولي على 100 دونم من قرى جنوب نابلس وترمسعيا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

طقس الأحد: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

العسيلي يوقع مع اتحادات عربية تخصصية اتفاقيات تعاون لتطوير قطاعات انتاجية بفلسطين

العسيلي يوقع مع اتحادات عربية تخصصية اتفاقيات تعاون لتطوير قطاعات انتاجية بفلسطين

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال في القدس

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال في القدس

منوعات

بلاغ رسمي يطالب الإنتربول بالقبض على الفنان عمرو واكد

بلاغ رسمي يطالب الإنتربول بالقبض على الفنان عمرو واكد

حكيم يتعرض لحادث سير مُروع.. ونقابة الموسيقيين تهاجمه بسبب تضارب تصريحاته

حكيم يتعرض لحادث سير مُروع.. ونقابة الموسيقيين تهاجمه بسبب تضارب تصريحاته

فيديو: فنان يهرب من بلده.. ووالده ينهار: &#34;دمرنا&#34; و&#34;مسح تاريخنا&#34;

فيديو: فنان يهرب من بلده.. ووالده ينهار: "دمرنا" و"مسح تاريخنا"

فيديو: الشيف انطوان يفجّر مفاجأة: زوجته الثانية خانته فطلقها.. وهذه قيمة ثروته

فيديو: الشيف انطوان يفجّر مفاجأة: زوجته الثانية خانته فطلقها.. وهذه قيمة ثروته

بعد خيانته بسنوات.. كيف انتقمت جينيفر إنستون من براد بيت؟

بعد خيانته بسنوات.. كيف انتقمت جينيفر إنستون من براد بيت؟

بعد صداقة 7 سنوات &#34;ولعت&#34; بين باسم ياخور وأيمن رضا: كلمات بذيئة

بعد صداقة 7 سنوات "ولعت" بين باسم ياخور وأيمن رضا: كلمات بذيئة

نيللي كريم بالمايوه وتتعرض للسخرية

نيللي كريم بالمايوه وتتعرض للسخرية

بعد لقب &#34;الغوريلا&#34;.. أحمد سعد يزيل شعر صدره نهائيًا

بعد لقب "الغوريلا".. أحمد سعد يزيل شعر صدره نهائيًا

ظهور نادر لزوجة كاظم الساهر السابقة في زفاف نجلهما الأصغر

ظهور نادر لزوجة كاظم الساهر السابقة في زفاف نجلهما الأصغر

اشتاقت لوالدها.. تفاصيل وفاة المطربة كايلي راي في حادث مأساوي

اشتاقت لوالدها.. تفاصيل وفاة المطربة كايلي راي في حادث مأساوي

عربي

أول تعليق من مسؤول سعودي كبير بعد إعفائه من مناصبه

أول تعليق من مسؤول سعودي كبير بعد إعفائه من مناصبه

التحالف يُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني

التحالف يُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني

تجدد الاشتباكات في طرابلس بليبيا ومقتل ثلاثة

تجدد الاشتباكات في طرابلس بليبيا ومقتل ثلاثة

الكشف عن تفاصيل وفاة عالم نووي مصري في المغرب

الكشف عن تفاصيل وفاة عالم نووي مصري في المغرب