مستوطنون يحطمون ثلاث مركبات جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

حطم مستوطنون، اليوم الأحد، ثلاث مركبات في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.



وأفاد رئيس المجلس البلدي، حافظ صالح، بأن مستوطني (يتسهار) الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس، تسللوا على الخامسة فجراً إلى المنطقة الشرقية من البلدة، وحطموا ثلاث مركبات بالكامل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأوضح، أن المركبات الثلاث تعود ملكيتها لكل من: عبد الباسط محمد أحمد ونجله رفيق، وللمواطن عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جرى أمام مرأى جنود الاحتلال المتواجدين في المعسكر القريب المقام على أراضي القرية.