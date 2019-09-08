شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يُوجه نصيحةً لواشنطن بعد استقالة غرينبلات

حسين الشيخ يُوجه نصيحةً لواشنطن بعد استقالة غرينبلات
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، نصيحة للإدارة الأمريكية، وذلك عقب استقالة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وقال الشيخ، عبر (تويتر): "‏استقالة جرينبلات، تتطلب من الإدارة الأمريكية إعادة النظر في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بعد فشلها وتدميرها لمسار السلام، وخيار المفاوضات وانحيازها الكامل للاحتلال".

وأضاف الشيخ: "يأتي ذلك عبر العودة لقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

يذكر، أن مبعوث ترامب قدم الأسبوع الماضي استقالته من منصبه، حيث يعتبر غرينبلات أحد مهندسي (صفقة القرن) الأمريكية. 

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