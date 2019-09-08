داخلية غزة تُضيف حافلتين جديدتيْن لكشف السفر (9/8) عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، مرفقاً تابعاً لكشف (9/8) للسفر عبر معبر رفح البري.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الكشف يحتوي على الحافلات من 13 إلى 15، وذلك استكمالا لنفس الكشف، ما يعني إضافة حافلتين جديدتيْن.
نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، مرفقاً تابعاً لكشف (9/8) للسفر عبر معبر رفح البري.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الكشف يحتوي على الحافلات من 13 إلى 15، وذلك استكمالا لنفس الكشف، ما يعني إضافة حافلتين جديدتيْن.
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