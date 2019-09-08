داخلية غزة تُضيف حافلتين جديدتيْن لكشف السفر (9/8) عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، مرفقاً تابعاً لكشف (9/8) للسفر عبر معبر رفح البري.وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الكشف يحتوي على الحافلات من 13 إلى 15، وذلك استكمالا لنفس الكشف، ما يعني إضافة حافلتين جديدتيْن.