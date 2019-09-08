كشف تفاصيل اتفاق سري بين أمريكا وإيران حول (أدريان داريا 1)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الرأي) الكويتية: إن اتفاقاً سرياً أُبرم بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق طرف ثالث، استطاعت من خلاله طهران إدخال ناقلة النفط العملاقة (أدريان داريا 1) إلى مقابل مرفأ طرطوس السوري.







وأوضحت الصحيفة، أنه تم تحميل النفط لمدة أربعة أيام على متن ناقلات أصغر، ليتم تفريغ الحمولة كلها في سوريا، حيث ظهرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة، تحاول ضبطها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، نقلًا عن صور أقمار اصطناعية أمريكية.







وقالت شركة ما كسار تكنولوجيز الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء: إن أقماراً صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1)، وهي محور خلاف بين طهران والولايات المتحدة، قبالة ميناء طرطوس السوري، حيث أظهرت الصور التي قدمتها شركة (ماكسار) الناقلة قريبة جداً من ميناء طرطوس.





وأفرجت حكومة جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم 15 آب/أغسطس، بعد أن تلقت تأكيدات رسمية خطية من طهران بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.





بدورها، ذكرت صحيفة (هآرتس) أن التقييم الآخذ بالتبلور لدى الدوائر الأمنية الإسرائيلية، هو أن الرئيسين الأمريكي والإيراني دونالد ترامب وحسن روحاني، سيلتقيان في نهاية المطاف.

وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية الخاصة الناقلة قد احتجزت الناقلة، التي كانت تعرف من قبل باسم (جريس 1)، قبالة جبل طارق في الرابع من تموز/ يوليو للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.