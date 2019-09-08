شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، اليوم الأحد، على القصف الإسرائيلي، الذي طال أهدافاً في قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (فيسبوك): "مرة آخرى العدوان الإسرائيلي، الذي لا يتوقف على قطاع غزة، واستمرار حصاره، إلى جانب انتهاك حرمة الأقصى وسرقة الأرض في الضفة، هو فعل الاحتلال في صراعه مع شعبنا ومقاومته".

وأضاف قاسم: "يأتي ذلك في مقابل صمود شعب، وبسالة مقاومة، وإيمان راسخ بالحق بالأرض والمقدسات، والغلبة في النهاية لن تكون إلا لشعبنا صاحب الحق والإرادة.

يذكر، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الليلة الماضية بشكل مفاجئ عدة أهداف في قطاع غزة، كما قصفت ظهر أمس جنوب قطاع غزة. 

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