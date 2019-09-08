أوامر ملكية جديدة تُحدث تغييرات بالسعودية

العاهل السعودي - الملك سلمان بن عبد العزيز

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت أوامر ملكية، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفاً له.



والأمير عبد العزيز، عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين، وفق وكالة (سبوتنك).



ويمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.



وعين الأمير عبد العزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق على النعيمي كنائبه لسنوات.



وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة، حيث أنه في الشهر الماضي أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية، فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.



وقبل قرار الفصل، كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.



كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وصدر أمر ملكي ثالث بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيراً للرياض لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.



وأعفي الفالح أيضاً في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة (أرامكو) السعودية، وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لـ (أرامكو).