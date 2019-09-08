التحالف يُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرة حوثية بدون طيار في المجال الجوي اليمني، أطلقتها الجماعات المسلحة من محافظة عمران.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، تمكنت السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الجماعة الحوثية من (عمران) باتجاه المملكة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأوضح العقيد المالكي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال، التي تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، على حد تعبيره.



وبين المالكي، أن هذه المحاولات المتكررة، تعبر عن حالة اليأس لدى الجماعات المسلحة، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.



وأكد المتحدث باسم التحالف، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف "بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الجماعات المسلحة لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.