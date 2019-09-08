دولي

ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان

ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الذي تسبب في مقتل أبرياء.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على (تويتر)، الأحد، قال فيها: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجددا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف ترامب انه الغى اجتماعا سريا كان مقررا اليوم في كامب ديفيد مع حركة طالبان على حد تعبيره.




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