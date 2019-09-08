العثور على جثة مواطن مقتولا في نابلس والشرطة والنيابة تحققان

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم العثور صباح اليوم الأحد، على جثة مواطن مقتولاً على مفترق بزاريا شمال مدينة نابلس.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، توجهوا إلى المكان، وباشروا بإجراءات التحقيق.