طقس الأحد: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-19 29-18 30-19 بيت لحم 27-19 29-18 30-19 رام الله والبيرة 25-18 27-17 28-18 طولكرم 29-23 31-22 32-22 نابلس 29-20 31-19 32-20 قلقيلية 29-23 31-22 32-22 جنين 31-22 33-21 34-22 سلفيت 27-19 29-18 30-19 طوباس 31-22 33-21 34-22 روابي 28-19 30-18 31-19 الخليل 25-18 27-17 28-18 غزه 28-24 30-23 31-23 أريحا 36-26 38-25 39-26 خانيونس 28-24 30-23 31-23 الأغوار الشمالية 34-24 36-23 37-24 رفح 29-23 31-22 32-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2019/09/09: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/09/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/09/11: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي