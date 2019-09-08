الجيش الإسرائيلي: قصفنا مُجمّعين عسكريين لـ"منظومة حماس الجوية" شمال ووسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت: إن طائرات حربية وأخرى أغارت على عددٍ من الأهداف منها ما يحتوي على وسائل قتالية بحرية.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت: إن طائرات حربية وأخرى أغارت على عددٍ من الأهداف منها ما يحتوي على وسائل قتالية بحرية.
كما تم استهداف مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة.
وأضاف: لقد جاءت الغارات ردًّا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق اليوم.
وتابع المتحدث: سيواصل الجيش العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني "إسرائيل"، ويعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ومنه.
وأضاف: لقد جاءت الغارات ردًّا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق اليوم.
وتابع المتحدث: سيواصل الجيش العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني "إسرائيل"، ويعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ومنه.
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