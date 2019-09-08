الجيش الإسرائيلي: قصفنا مُجمّعين عسكريين لـ"منظومة حماس الجوية" شمال ووسط القطاع





كما تم استهداف مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة.



وأضاف: لقد جاءت الغارات ردًّا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق اليوم.



وتابع المتحدث: سيواصل الجيش العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني "إسرائيل"، ويعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ومنه.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت: إن طائرات حربية وأخرى أغارت على عددٍ من الأهداف منها ما يحتوي على وسائل قتالية بحرية.