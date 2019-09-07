أردوغان: سنبحث مع ترامب بالأمم المتحدة الوضع في سوريا





وأوضح في معرض حديثه عن اعتزامه مقابلة ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: أنهما سيبحثان "الخطوات التي سنتخذها" على الحدود السورية شرقي نهر الفرات.



وقال في كلمة بمدينة اسكي شهر التركية: "توجد اختلافات بين ما قيل وما تم بالفعل. ينبغي علينا حل ذلك"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضاف: أن تركيا لن تقبل أن توفر القوات الأمريكية تدريبا لوحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن الرئيسية على الأرض ضد تنظيم الدولة في سوريا والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.



وكرر أردوغان حديثه عن خطة كشف عنها للمرة الأولى يوم الخميس بنقل مليون لاجئ إلى شمال سوريا في مشروع قال إنه سيحتاج دعما دوليا لبناء منازل جديدة.



ومن المقرر أن تبدأ تركيا والولايات المتحدة دوريات عسكرية مشتركة بالمنطقة يوم الأحد في إطار اتفاق لإقامة ما تقول تركيا إنها ستصبح "منطقة آمنة" على طول الحدود داخل سوريا.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت: إنه يتوقع الاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، لبحث العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا حيث تخطط تركيا لتوطين مليون لاجئ سوري.