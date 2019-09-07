الخارجية البريطانية: إيران تتخذ مساراً "مفلساً أخلاقيا"



وأضاف البيان: أن "نقض إيران لوعودها حول عدم التوجه إلى سوريا، يعد بمثابة اتخاذ مسار مفلس أخلاقياً"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) أن صورا التقطتها أقمار اصطناعية، رصدت ناقلة النفط الإيرانية "إدريان دريا 1" قرب ميناء طرطوس السوري.



وأفادت أنها حصلت على الصور من وكالة (ماكسار تكنولوجيز) الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء.



وأضافت: أنه تم رصد الناقلة قبالة سوريا، رغم تعهد إيران بعدم الذهاب إليها عندما وافقت سلطات "جبل طارق" على الإفراج عن الناقلة قبل أسابيع.



رام الله - دنيا الوطناتهمت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، إيران باتخاذ "مسار مفلس أخلاقياً"، وذلك على خلفية التقارير التي تفيد باقتراب ناقلة النفط الإيرانية "أدريانا داريا 1" من سوريا.وقالت الوزارة البريطانية، في بيان لها، إنها "منزعجة للغاية" جراء التقارير التي تفيد باقتراب "أدريانا داريا 1" من سوريا.