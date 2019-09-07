شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة





وفي تفاصيل الاستهدافين، قصف الطيران الحربي، موقع الشهيد، عيسى البطران على مدخل البريج، بخمسة صواريخ، فيما تم استهداف موقع عسقلان التابع للمقاومة شمال القطاع، وفق ما نقلت مصادر محلية.





كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع "صلاح الدين" وسط القطاع بعدد من الصواريخ.





وقالت وزارة الصحة بغزة: إنه لم يصل أية إصابات إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي.



ووثق الصحفي متان تسوري، من صحيفة (يديعوت أحرونوت): قصف سلاح الجو الإسرائيلي داخل قطاع غزة، هذه الليلة.





يأتي ذلك بعدما حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس المسؤولية على كل ما وصفه "عدوان" ينطلق من قطاع غزة، وفق تعبيره.



جاء تصريح رئيس حكومة الاحتلال، بعد إطلاعه خلال يوم السبت على مجريات الأوضاع على حدود قطاع غزة، حيث أعطى الأوامر حول الإجراءات التي يجب القيام بها.



وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إننا نرد وسنرد على أي محاولة للاعتداء على مواطنينا وجودنا بشكل حازم"، وفق تعبيره.



يأتي ذلك، بعدما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق رفح، جنوب قطاع غزة، بعد وقت قليل، من تسلل طائرة مسيرة من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرة عسكرية، أطلقت النار باتجاه خلية قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة من منطقة جنوب قطاع غزة نحو مناطق الغلاف.



وأضاف: "لقد قامت الطائرة المسيرة على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورًا إلى داخل القطاع.

رام الله - دنيا الوطنشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء اليوم، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.