دولي

جراء إعصار "دوريان".. توقعات بعدد "صادم" من القتلى في الباهاما

جراء إعصار "دوريان".. توقعات بعدد "صادم" من القتلى في الباهاما
إعصار الباهاما
رام الله - دنيا الوطن
وسط توقعات بسقوط عدد "صادم" من القتلى، هرعت منظمات إغاثة ووكالات حكومية، وسفن سياحية محملة بالإمدادات وتقل متطوعين، إلى جزر الباهاما يوم السبت، لمواجهة الآثار الكارثية للإعصار "دوريان".

ويعتقد مسؤولو الباهاما أن المئات، إن لم يكن الآلاف، ما زالوا مفقودين في أنحاء البلاد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة رغم أن العدد الرسمي لقتلى الإعصار ما زال 43 منذ مساء يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة (ميامي هيرالد) ووسائل إعلام أخرى: أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت دعما جويا ولوجيستيا من وزارة الدفاع يوم الجمعة لدعم جهود الإغاثة في الباهاما.

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية وغيرها من الوكالات قد وفرت الدعم بالفعل، فيما وصل قائد القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال تيرانس أوشونيسي يوم الجمعة إلى ناسو لتقييم الاحتياجات.

وقال للصحفيين: "سنواصل الدعم والتعاون مع حكومة الباهاما"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار تشهده الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى الأسبوع الماضي وسوّى أحياء بأكملها بالأرض وغمر أخرى بالمياه مما تسبب في سقوط ما وصفته مسؤولة في القطاع الطبي بأنه عدد "صادم" من القتلى.

كما دمر الإعصار أنحاءً في جزر أوتر بانكس بولاية نورث كارولاينا يوم الجمعة ثم توجه شمالا بامتداد ساحل الأطلسي الأمريكي يوم السبت.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي: إن الإعصار وصل صباح يوم السبت، مصحوبا برياح تصل قوتها إلى عاصفة مدارية، إلى جنوب شرق ولاية ماساتشوستس وجزيرتي نانتوكيت ومارثاس فينيارد التابعتين لها.

وأضاف المركز: أن العاصفة كانت على بعد نحو 260 كيلومترا جنوب شرقي نانتوكيت ونحو 500 كيلومتر جنوب غربي إقليم نوفاسكوشيا الكندي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وذكر أن من المتوقع أن يصل إلى نوفاسكوشيا مساء يوم السبت محملا برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

وقالت كارولين بورنت-جاراواي رئيسة الفريق الطبي في مستشفى الأميرة مارجريت في العاصمة ناسو: إن عدد القتلى سيكون "صادما" وإن الأمر سيتطلب شاحنتي تبريد عملاقة لحفظ الجثث المتوقع العثور عليها. وأضافت "طلبنا الكثير من أكياس الجثث".

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 70 ألفا "يحتاجون لمساعدة عاجلة لإنقاذ أرواحهم" بتوفير المياه والغذاء والمأوى.

وقال الصليب الأحمر الأمريكي: إنه خصص بصورة مبدئية مليوني دولار للمساعدة في مواجهة آثار الإعصار في الباهاما من خلال توفير الأغذية والمياه ومراكز الإيواء وغيرها من مستلزمات الحياة.

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