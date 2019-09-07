دولي

مشرعون يعدون لتحرك قضائي لفرض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مشرعون يعدون لتحرك قضائي لفرض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يوم السبت: إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلس اللوردات يوم الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصبح ساريا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ذكرت يوم السبت أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.

ولم تعلق الحكومة على ذلك حتى الآن، وتولى جونسون السلطة في تموز/يوليو بعد استقالة تيريزا ماي في أعقاب فشل ثلاث محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون واحدا من الذين تزعموا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري بشأن هذه المسألة في عام 2016.

ويقول رئيس الوزراء الجديد إنه يرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو بدون اتفاق.

وقال جونسون: إنه لا ينوي طلب تأجيل الخروج ويفضل "الموت على الاستسلام" فيما يتعلق بطلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين نقلت صحيفة ديلي تليجراف اليوم السبت عنه القول إنه ملتزم "نظريا" فقط بالتشريع الجديد.

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