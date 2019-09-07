نقابة المعلمين في الأردن تعلن الإضراب المفتوح وسط تهديدات بالتصعيد

تظاهرات للمعلمين في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، السبت، عن إضراب مفتوح عن العمل، اعتباراً من الأحد وحتى الحصول على علاوة مالية مطلوبة، ومحاسبة المسؤول عن "اعتداءات" تعرض لها معلمون خلال احتجاجات، الخميس الماضي.



وقال نقيب المعلمين بالوكالة، ناصر النواصرة، خلال مؤتمر صحفي: "قرار واحد بالإجماع، إضراب مفتوح حتى تتحقق العلاوة (زيادة مالية)، ويُحاسب المسيء، والمعلم لن يدخل الغرفة الصفية ما لم يُحاسب المسؤول"، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.



وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.



وتطرق إلى مراسلاتهم السابقة مع الحكومة للحوار حول مطلبهم، قائلا: "الحكومة أدارت ظهرها، ولم نلتقِ رئيس الوزراء حتى اللحظة، رغم طلباتنا المتكررة".



واعتبر أن العلاوة المالية "أصبحت طلبا استثنائيا في مقابل كرامة المعلم، كرامة المعلم من كرامة الوطن"، مضيفا: "لدينا خطوات تصعيدية قادمة لن نفصح عنها إلى حينه".



وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎