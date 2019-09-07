العسيلي يوقع مع اتحادات عربية تخصصية اتفاقيات تعاون لتطوير قطاعات انتاجية بفلسطين

ووقع الوزير العسيلي تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثلاً برئيسه السفير د. محمد الربيع مع الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور اتفاق تعاون بشان دعم قطاع التمور في دولة فلسطين في مجالات الزراعة والصناعة والتسويق.كما وقع مع الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية مذكرة تفاهم بشان تسويق المنتجات الفلسطينية عبر منصة التجارة الالكترونية التي يمتلكها الاتحاد وتسمى تجارياً " سندباد" والتي ستتيح للصناعات والشركات الفلسطينية التسويق والترويج للمنتجات عبر هذه المنصة مجاناً.ووقع العسيلي مع الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات (أريسبا) اتفاقية تعاون لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يقوم الاتحاد العربي ودعما للشركات الفلسطينية بإعفاء الشركات العاملة في هذا القطاع والتي ترغب بالانتساب للاتحاد للإستفادة من خدماته من رسوم الانتساب، بالإضافة الى منح دولة فلسطين مقعدين في عضوية مجلس إدارة الاتحاد بدل مقعد واحد تقديرا لأهمية وجودها ومشاركة ممثليها في صياغة استراتيجية عمل الاتحاد.وبموجب الاتفاقية يقوم الاتحاد وبالتعاون مع أعضاءه من المنظمات الإقليمية والدولية بتقديم الخبرات والدعم الفني لوضع خارطة الطريق اللازمة لترقية شبكة الانترنت في دولة فلسطين وانتقالها من الجيل الرابع لعناوين الانترنت IPv4الى الجيل السادس 6 IPv اسوة بما يتم العمل عليه عالميا كما سيقوم الاتحاد وبالتعاون مع أعضائه ذوي الاختصاص بالمساعدة لتقديم الخبرة والمشورة الفنية في بناء نقطة تبادل الانترنت (( Internet Exchange Point – IXP ) في دولة فلسطين.كما سيقوم الاتحاد أيضاً وبالتعاون مع أعضائه من المنظمات الاقليمية والدولية بتوفير التدريب الفني اللازم للمختصين العاملين في قطاع الانترنت وشبكات نقل المعلومات على المواضيع التي يستلزمها عملهم ووفق برامج يتم الاتفاق عليها.وبرعاية الوزير العسيلي وقع الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ممثلاً بأمينها العام محمد كزارة مع نظيره اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية ممثلاً برئيسه حسام الزغل اتفاق تعاون بشان في تطوير قطاع الصناعات الجلدية في فلسطين في الجوانب التقنية واللوجستية والفنية.وبموجب الاتفاق سيتم وضع خارطة استثمارية لقطاع الصناعات الجلدية الفلسطينية وترويجها على المستوى العربي والدولي من خلال نشاطات الاتحاد العربي بما في ذلك الدعوة لمؤتمر استثماري لهذا الغرض، ومنح الشركات الفلسطينية معاملة خاصة ودعم خاص في المعارض المتخصصة التي يقيمها الاتحاد أو يرعاها.كما نص الاتفاق على إدراج موضوع تطوير الصناعات الجلدية الفلسطينية كبند دائم في كافة النشاطات والمؤتمرات التي يقيمها الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، والقيام بالإعلام المشترك بين الاتحادين عن برنامج النشاطات قبل مدة شهرين حتى تتاح الفرصة للشركات الفلسطينية المشاركة في هذه النشاطات.