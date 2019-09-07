شؤون فلسطينية

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال في القدس

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم السبت، شاب واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت العيسوية وتمركزت في شارع الأربعين في البلدة ومنعت المواطنين من التواجد فيه، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شابا بقنبلة صوت اطلقت صوب رأسه، وذلك أثناء تصويره للأحداث، وتم نقله إلى احد مراكز العلاج بالقدس، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند أبو عصب (17 عاما) من محيط مسجد الأربعين في البلدة، ونقلته الى أحد مراكز التوقيف.

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