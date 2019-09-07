دولي

غانتس: سنشكل (كابينت) أمني في 17 سبتمبر لاستعادة الردع بغزة

غانتس: سنشكل (كابينت) أمني في 17 سبتمبر لاستعادة الردع بغزة
بيني غانتس وقائمته في ائتلاف أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إن ائتلافه سيشكل المجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية المقبل (كابينت)، وذلك لاستعادة الردع.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يسافر نتنياهو حول العالم، ويخترع القصص أمام الكاميرات في الوقت الذي يمر سبت آخر على أطفال "سديروت" في الملاجئ وتحترق حقول المزارعين، بدلاً من استعادة الردع الإسرائيلي، حماس قامت بردع نتنياهو".

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: "في 17 سبتمبر سنقوم بتشكيل (كابينت) أمني لاستعادة الردع، وسأعمل لصالح الإسرائيليين بدلاً من (كابينت) متطرف يعمل من أجل حصانة نتنياهو.

وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لانتخابات (كنيست الـ 22)، التي ستجرى في 17 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

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