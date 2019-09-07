بينهم مدني..مقتل أربعة في هجمات منفصلة بالعراق

وفي محافظة ديالى، قتل قناص ضابطا بالمخابرات في منطقة الوقف شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.



ولم يعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن أي من الهجمات، لكنه ينشط في المناطق الثلاث.

لقي ثلاثة على الأقل من أفراد قوات الأمن العراقية بالإضافة إلى مدني مصرعهم، في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون.وقالت مصادر أمنية: إن ضابط بالجيش وجندياً لقيا حتفهما وأصيب جندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية، ضمن قضاء سنجار شمال غربي الموصل.وقال مصدر أمني: إنهم كانوا يعملون على تطهير المنطقة "من مخلفات تنظيم الدولة تمهيدا لعودة النازحين وإن المنزل كان من مخلفات الحرب"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).