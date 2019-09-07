عاجل

  • اشتية: تفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد

  • اشتية: قرار المساواة بين الضفة والقطاع قد أقر كمبدأ وستلحقه الإجراءات لتحقيقه

  • اشتية: وزارة المالية خصمت 25% من العلاوات لموظفي غزة دون تمييز

  • اشتية: الاثنين المقبل سيصدر قرار تحديث الملفات ونأمل أن ينتهي نهاية الشهر الجاري

  • اشتية لكاتبة فلسطينية: بيانات الموظفين لم تحدث منذ أربع سنوات والمالية خصمت بدون تمييز

  • اشتية لكاتبة فلسطينية: مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ والمالية خصمت علاوات موظفي غزة بدون تمييز

دولي

جنرال إسرائيلي: نصر الله يعلم "الحمض النووي" الإسرائيلي

جنرال إسرائيلي: نصر الله يعلم "الحمض النووي" الإسرائيلي
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
علّق ضابط إسرائيلي رفيع المستوى على التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بين (حزب الله) اللبناني وإسرائيل.

وقال ضابط إسرائيلي مسؤول عن فيلق القدس في الجيش الإسرائيلي، إن قاسم سليماني، قائد الفيلق الإيراني يعرف إسرائيل جيدا، لكن الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، أفضل منه، كونه يعلم "DNA" (الحمض النووي) الإسرائيلي.

وأجرى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي (واللا)، مساء اليوم، السبت، حوارا مطولا مع العميد درور شالوم، رئيس قسم الأبحاث بالجيش الإسرائيلي.

وجاء في الحوار أن الإيرانيين يحاولون معرفة الثقافة الإسرائيلية، وإن حال البعد الجغرافي دون ذلك، ولكنهم يحاولون بالفعل عبر مساعدة نصر الله لهم، وذلك وفق ما نقلت وكالة (سبتونيك) الروسية.

وأوضح الجنرال شالوم، أن نصر الله وسليماني أصدقاء، ويتفقان في كثير من العوامل المشتركة، ولكن نصر الله يفوقه علما وفهما للثقافة الإسرائيلية، وللداخل الإسرائيلي، حتى إن نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي نفسه، وغالبا، ما يعتمد الإيرانيون في فهمهم لإسرائيل على نصر الله والحزب اللبناني.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أن نصر الله لا يريد مواجهة إسرائيل، على عكس الجنرال سليماني، الذي يختلف معه في ذلك، حيث يرغب قائد فيلق القدس الإيراني مواجهة إيران، عبر الكوادر الإيرانية الموجودة في سوريا.


أخبار ذات صلة

أردوغان يؤكد نيته فتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا

أردوغان يؤكد نيته فتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا

وزيرة الدفاع الفرنسية: باريس ستواصل الجهود لدفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي

وزيرة الدفاع الفرنسية: باريس ستواصل الجهود لدفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي

أشكنازي: سنُدمر (كتائب القسام) إذا لم يسد الهدوء بغزة

أشكنازي: سنُدمر (كتائب القسام) إذا لم يسد الهدوء بغزة

أمريكا تُطلق أربعة صواريخ نووية

أمريكا تُطلق أربعة صواريخ نووية

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة جديدة بمياه الخليج

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة جديدة بمياه الخليج

ريفلين: سأبذل قصارى جهودي للحيلولة دون إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

ريفلين: سأبذل قصارى جهودي للحيلولة دون إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

رئيس الوزراء البريطاني يكشف لنتنياهو موقفه من &#34;حل الدولتين&#34;

رئيس الوزراء البريطاني يكشف لنتنياهو موقفه من "حل الدولتين"

واشنطن تكشف شروطها لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

واشنطن تكشف شروطها لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

اشتية: سنفتتح مستشفى العيون الأول من نوعه بفلسطين في ترمسعيا

اشتية: سنفتتح مستشفى العيون الأول من نوعه بفلسطين في ترمسعيا

حريق يلتهم نحو 300 دونم من حقول الزيتون وأحراج السويطات بجنين

حريق يلتهم نحو 300 دونم من حقول الزيتون وأحراج السويطات بجنين

قوات الاحتلال تعتقل فتى خلال مواجهات شمال نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فتى خلال مواجهات شمال نابلس

قوات الاحتلال تستولي على مولدي كهرباء وتعتقل مواطناً في الخليل

قوات الاحتلال تستولي على مولدي كهرباء وتعتقل مواطناً في الخليل

الصالح: نولي القدس ومحيطها أهمية قصوى ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود أهلها

الصالح: نولي القدس ومحيطها أهمية قصوى ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود أهلها

برعاية اشتية.. السعداوي يعلن موعد المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة

برعاية اشتية.. السعداوي يعلن موعد المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة

جبارين: المشتركة هي البديل الديمقراطي الّذي سيضمن إحقاق السلام والمساواة

جبارين: المشتركة هي البديل الديمقراطي الّذي سيضمن إحقاق السلام والمساواة

مجدلاني: تعيين &#34;بركوفيتش&#34; يعبر عن مدى التغلغل الإسرائيلي وتطابق الأجندات العدائية

مجدلاني: تعيين "بركوفيتش" يعبر عن مدى التغلغل الإسرائيلي وتطابق الأجندات العدائية

منوعات

فيديو: فنان يهرب من بلده.. ووالده ينهار: &#34;دمرنا&#34; و&#34;مسح تاريخنا&#34;

فيديو: فنان يهرب من بلده.. ووالده ينهار: "دمرنا" و"مسح تاريخنا"

فيديو: الشيف انطوان يفجّر مفاجأة: زوجته الثانية خانته فطلقها.. وهذه قيمة ثروته

فيديو: الشيف انطوان يفجّر مفاجأة: زوجته الثانية خانته فطلقها.. وهذه قيمة ثروته

بعد خيانته بسنوات.. كيف انتقمت جينيفر إنستون من براد بيت؟

بعد خيانته بسنوات.. كيف انتقمت جينيفر إنستون من براد بيت؟

بعد صداقة 7 سنوات &#34;ولعت&#34; بين باسم ياخور وأيمن رضا: كلمات بذيئة

بعد صداقة 7 سنوات "ولعت" بين باسم ياخور وأيمن رضا: كلمات بذيئة

نيللي كريم بالمايوه وتتعرض للسخرية

نيللي كريم بالمايوه وتتعرض للسخرية

بعد لقب &#34;الغوريلا&#34;.. أحمد سعد يزيل شعر صدره نهائيًا

بعد لقب "الغوريلا".. أحمد سعد يزيل شعر صدره نهائيًا

ظهور نادر لزوجة كاظم الساهر السابقة في زفاف نجلهما الأصغر

ظهور نادر لزوجة كاظم الساهر السابقة في زفاف نجلهما الأصغر

اشتاقت لوالدها.. تفاصيل وفاة المطربة كايلي راي في حادث مأساوي

اشتاقت لوالدها.. تفاصيل وفاة المطربة كايلي راي في حادث مأساوي

شاهد: سيرين عبد النور في قفص الاتهام بسبب شاب وسيم يحتضنها

شاهد: سيرين عبد النور في قفص الاتهام بسبب شاب وسيم يحتضنها

مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة بعد &#34;الدايت&#34; والتجميل

مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة بعد "الدايت" والتجميل

عربي

بينهم مدني..مقتل أربعة في هجمات منفصلة بالعراق

بينهم مدني..مقتل أربعة في هجمات منفصلة بالعراق

حزب الله يُلمّح لرد عسكري جديد على إسرائيل

حزب الله يُلمّح لرد عسكري جديد على إسرائيل

(حماس) ضمن المُتهمين.. المؤبد لقيادات إخوانية بقضية &#34;اقتحام الحدود الشرقية&#34;

(حماس) ضمن المُتهمين.. المؤبد لقيادات إخوانية بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

مُهتم بإشعاعات مُفاعل إسرائيلي.. وفاة عالم نووي مصري بظروف غامضة

مُهتم بإشعاعات مُفاعل إسرائيلي.. وفاة عالم نووي مصري بظروف غامضة